قبل محرم.. الصحة تحذر من تفشي وبائي خطير: النتائج ستكون كارثية

2020/08/11 | 12:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت وزارة الصحة، أنها بصدد أصدار قرارات "مهمة" حول التعامل مع كورونا في شهر محرم، محذرة من نتيجة التجمعات "الكارثية".

الصحة: خلية الأزمة ستصدر قرارات حاسمة في اجتماعها المقبل بشأن شهر محرم الحرام

قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "خلية الأزمة الحكومية ستصدر قرارات حاسمة في اجتماعها المقبل بشأن شهر محرم الحرام".

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أضاف البدر أن "المرجعية كان لها بيان واضح بشأن ضرورة الالتزام بإقامة الشعائر الحسينية من خلال التباعد الاجتماعي، بمعنى التركيز على إقامة الشعائر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بهذه التوصيات، وإلّا فإن "التجمعات ستكون نتائجها كارثية وستؤدي إلى تفشي وبائي خطير".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة أصدرت توجيهات عدة في مناسبات سابقة، كالزيارة الشعبانية أو زيارة الإمام الكاظم بخصوص اتباع الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن "خلية الأزمة ستصدر قرارات حاسمة في اجتماعها المقبل بشأن شهر محرم الحرام"، مضيفًا أن "هناك نوعًا من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن "هناك زيادة في حالات الوفيات بسبب أن أغلب الحالات المصابة التي تراجع المستشفيات تكون في مراحل متأخرة، أو أن المريض يعاني من مشاكل صحية ما تؤدي إلى تفاقم حالته ويتوفى".

وأوضح البدر، أن "بعض المصابين لم يراجعوا المستشفيات، إلّا بعد وصوله إلى مرحلة المضاعفات بالمرض، وهذا يأتي نتيجة للتخويف من بعض وسائل الإعلام وضعاف النفوس، وبعض الذين يعملون في الجانب الصحي لاستغلال المرضى وتوجيههم للعلاج في المنازل مقابل مبالغ مادية، مؤكدًا أن "جميع العلاجات المتعلقة ببروتوكول مواجهة فيروس كورونا متوفرة في المؤسسات الصحية كافة وبالمجان".

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