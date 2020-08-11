انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

2020/08/11 | 12:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

استمرت اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية بالانخفاض لليوم الثاني، الثلاثاء 11 اب 2020.

إن بورصة الكفاح المركزية في العاصمة بغداد سجلت اليوم، 123500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار امريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 123500 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح قد سجلت يوم امس الاث...

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