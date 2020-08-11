فيديو من الدوري الروسي: لم يحتسب الحكم له ركلة جزاء.. فركله!

2020/08/11 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم اللاعب الروسي رومان شيروكوف بضرب حكم المباراة وركله بسبب عدم احتساب الأخير ركلة جزاء.وأظهر الفيديو قيام اللاعب شيروكوف بالاعتداء باللكم على الوجه والركل على جسد حكم المباراة الساقط أرضاً فور إشهاره بطاقة حمراء للاعب في دوري الهواة الروسي.

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