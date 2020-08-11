على طريقة “طبيب الغلابة” الراحل.. “طبيب الفقراء” في العراق: 1500 دينار لـ”حشوة السن” ! (فيديو)

2020/08/11 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد على طريقة “طبيب الغلابة” المصري، يعالج طبيب عراقي أسنان زبائنه بأسعار زهيدة وبفارق كبير عن المتعارف عليه.تقع عيادة الدكتور مكي موسى الإبراهيمي “اختصاص طب أسنان” في محافظة بابل.يتاقضى “طبيب الفقراء” كما أطلق عليه مصور الفيديو ومن معه، أجوراً لما يسمى بـ “حشوة السن” بقيمة 1500 دينار على الحشوة الوقتية (قرابة […]

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