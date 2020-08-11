2020/08/11 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف علماء جامعة أوساكا اليابانية، أن سبب تنوع أشكال الحياة على كوكب الأرض هو الزيادة الحادة في كمية الفوسفور، من مصدر غير أرضي، ويشير البروفيسور كينتارو تيرادا، رئيس فريق البحث، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى علاقة ما حدث على كوكب الأرض قبل 800 مليون سنة بظهور أنواع مختلفة من الكائنات الحية.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يابانيون يكتشفون أصل تنوع الحياة على كوكب الأرض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يابانيون يكتشفون أصل تنوع الحياة على كوكب الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).