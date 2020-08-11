2020/08/11 | 12:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوجه إدارات المدارس الأهلية بعدم مخالفة التعليمات الوزارية بشأن دوام طُلابها وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يوجه إدارات المدارس الأهلية بعدم مخالفة التعليمات الوزارية بشأن دوام طُلابها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يوجه إدارات المدارس الأهلية بعدم مخالفة التعليمات الوزارية بشأن دوام طُلابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).