عهد جديد - امال الحسين

2020/08/11 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين كل شيء هنالم يكتملبعد طول الزمانالغامرالعابركالصحو يمريخترق فجج العمرسعيا إلى أمد بعيد.حركة دائمةتعودبعد طول السكونتسودمن أجل حياة جديدةمدجزراستمرارعلى مكامنها يشد على أياديه.موقف دائم يستعصيفي عراكبدد الكونأرهق كاهل الجمعحول القرابة عداءكيف لا ؟ عم العداءوجوه شاحبةعمرت طويلافي سكون ......





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