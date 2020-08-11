لبنان من استعادة الذات إلى استدعاء الآخر - حاتم الجوهرى

2020/08/11 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى تختلف دول الموجة الثانية من الثورات العربية الكبرى في القرن الجديد (لبنان- العراق – الجزائر – السودان)، عن دول الموجة الأولى (مصر- تونس – لبييا- سوريا – اليمن) في عدة نقاط، لكن تلتقي جميعاٌ في أزمة الأنظمة السياسية والاجتماعية التي نشأت في القرن الماضي، نتاجا لـ"دولة ما بعد الاستقلال" عن الاحتلال الأجنبي في العالم العربي بتوازناتها وتناقضاتها التاريخية، حيث نشأت في معظم البلدان العربية "دولة ما ب ......





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