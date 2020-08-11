سوسيولوجيا اميل دوركهايم - مالك ابوعليا


سوسيولوجيا اميل دوركهايم - مالك ابوعليا
2020/08/11 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتبة المقال: الماركسية السوفييتية ايلينا فلاديميروفونا أوسيبوفا*ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...

هي من عمل المُترجم1- الموقف الاجتماعي-السياسي لدوركهايمتميّز الربع الأخير من القرن التاسع عشر في فرنسا بدخول الرأسمالية المرحلة الامبريالية بظواهر أزماتها الاقتصادية والسياسية والثقافية المتأصلة.

لم يتمكن النظام الاجتماعي-الاقتص ......

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