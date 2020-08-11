مجلة المراسل - من إيران إلى الجزائر.. الكورونا ترخي بظلالها على حفلات الزفاف

2020/08/11 | 13:10 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من مجلة المراسل أبرز التغيرات التي طالت المهن المتعلقة بحفلات الزفاف.



وفي صفحات هذا العدد: غزة: العام الأسوأ على صالات الأفراح.



العراق: تراجع الطلب على مزودي الأكلات الجاهزة بسبب غياب حفلات الزفاف.



الجزائر: حفلات الزفاف المؤجلة ترجئ أعمال مصممي الأزياء التقليدية.



إيران: استغاثات تجار الزهور من الإفلاس.

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