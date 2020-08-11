السهلاني يطالب بعودة المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي

2020/08/11 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني، الثلاثاء ، مجلس الوزراء بعودة المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي وقال السهلاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، اننا “بذلنا جهدا كبيرا في تضمين حقوق ابناء الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم ضمن موازنة 2020 مع اخوانهم في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب ، […]

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