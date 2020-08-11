شركة كيا تستعرض نموذجها القادم من سيارات Stonic

2020/08/11 | 13:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قبل مدة استعرضت شركة كيا نموذجها القادم من سيارات Stonic الذي يتوقع أن يطلق قريبا، ليرفع مبيعات كيا بشكل ملحوظ في سوق مركبات الكروس أوفر.وتبين الفيديوهات التي نشرتها كيا مؤخرا أن سياراتها المنتظرة ستحمل تغيرات كبيرة من حيث التصميم مقارنة بسيارات Stonic التي طرحت عام 2017.وستحصل هذه السيارات على هيكل كروس […]

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