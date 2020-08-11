قبل مواجهة أتلانتا.. راتب نيمار يفوق رواتب لاعبي الفريق الإيطالي بالكامل

2020/08/11 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء (11 اب 2020)، أن راتب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يفوق رواتب لاعبي فريق أتلانتا الإيطالي بالكامل، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب "دا لوز" في مدينة لشبونة البرتغالية، بنظام المباراة الواحدة وعلى ملعب محايد، بحيث يخرج المغلوب بعيدًا عن نظام الذهاب والعودة، كما هو معتاد في المسابقة القارية خلال السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا.

وبيّنت صحيفة "آس" الإسبانية أن راتب النجم البرازيلي يبلغ 36 مليون يورو سنويًا بخلاف المكافآت والمتغيرات الأخرى، فيما يصل مجموع رواتب لاعبي الفريق الإيطالي بين 33 و36 مليون يورو سنويًا.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن:" أعلى الرواتب في أتلانتا يحصل عليها الثلاثي أليخاندرو داريو جوميز، ودوفان زاباتا، ولويس مورييل، حيث يتقاضون 1.2 مليون يورو في الموسم دون المكافآت.

ويبلغ رواتب خط الهجوم الباريسي والذي يحتوي على الثلاثي مبابي ونيمار وإيكاردي على ما يقرب من 55 مليون يورو سنويًا، فيما تبلغ رواتب مهاجمي الفريق الايطالي بحوالي 5 ملايين يورو سنويًا.

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بغداد اليوم-متابعة

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مثخناً بإصاباته، لكنّ نجمه البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً الأربعاء لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي لشبونة.

في أولى مباريات ربع النهائ

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن النادي فشل في بيع النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا، الذي قضى منافسات الموسم الرياضي الأخير بين صفوف سيلتا فيجو، على سبيل الإعارة.

الصحيفة أوضحت أن "برشلونة حدد ف

بغداد اليوم/ متابعة

أكد امين سر لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضياء حسين، اليوم الثلاثاء (11 آب 2020)، بأن إقالته من اللجنة جاء لاسباب شخصية مبيتة.

وقال حسين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن، " ظهوري في برنامج مقدمه يتقاطع مع توجهات الهيأة ا

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