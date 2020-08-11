وزير التربية يلوح بسحب الإجازة من المدارس الأهلية في حال الإيعاز لطلبتهم بالدوام

2020/08/11 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

هدد وزير التربية، علي حميد مخلف الدليمي، الثلاثاء (11 آب 2020)، بسحب الإجازة من المدارس الأهلية في حال الإيعاز لطلبتهم بالدوام.





وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدليمي وجه، إدارات المدارس الأهلية في المحافظات كافة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة ببدء الدوام الرسمي فيها".

وأضاف البيان، أن "الوزارة ستقوم بسحب الإجازة الممنوحة للمدارس الاهلية ورياض الاطفال ومعاهد التقوية، في حال مخالفتها للتعليمات الوزارية المنصوص عليها، والايعاز الى طلبتها بالدوام او اي شكل من اشكال تواجدهم في المدارس، وتحت اي ذريعة كانت، فضلاً عن الالتزام بشروط ومقررات وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية".

ووفقاً للبيان، أشارت الوزارة إلى أن "الدوام الرسمي للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021، في المدارس الحكومية والأهلية سيتم تحديد موعد انطلاقهُ في الايام القادمة بشكل يتناسب مع الموقف الوبائي للبلد".

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بغداد اليوم- بغداد

رجح وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الثلاثاء (11 آب 2020)، عدم إمكانية إجراء التعداد السكاني هذا العام، بسبب الظروف الصحية والمالية، التي يمر بها العراق، والعالم جراء جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط.

وقال بيان للوزارة تلقته

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عودة (451) اسرة نازحة بواقع (2,255) نازحا من مخيمات النزوح في محافظة ديالى الى مناطق سكناهم الاصلية في قرى شمال المقدادية ، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة.

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (11 آب 2020)، ببدء عودة أكثر من 450 أسرة نازحة إلى المحافظة، بعد مرور ست سنوات على نزوحهم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 450 أسرة نازحة، بدأت العودة إلى منازله

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