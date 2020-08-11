صحيفة : المدير الفني لبرشلونة ينوي تغيير طريقة لعب البارسا أمام بايرن ميونخ

2020/08/11 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ينوي الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، تغيير طريقة لعب البارسا أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن سيتين كان صادقًا في تصريحاته عقب مباراة نابولي في ثمن النهائي، حين قال “الفريق ليس جيدًا كي يتحمل الضغط دائمًا، وينجح في الحفاظ على الاستحواذ”.وأشارت إلى أن […]

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