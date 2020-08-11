بوتين يعلن توصل بلاده لاول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

2020/08/11 | 13:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، (11 آب 2020)، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.ونقلت وكالة روسيا اليوم عن بوتين قوله أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية فيديو كونفرنس: “بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد … Readmore

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