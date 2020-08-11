ترامب يقطع مؤتمره الصحفي بسبب تحذيرات امنية في البيت الابيض

2020/08/11 | 13:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب على نحو مفاجئ الإثنين مؤتمراً صحافيّاً كان يعقده في البيت الأبيض الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، قبل أن يعود ليوضح للصحافيّين أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، قد أطلقوا النّار على مسلّح “خارج البيت … Readmore

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