2020/08/11 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه وزير التربية علي الدليمي ، إدارات المدارس الأهلية في المحافظات كافة ، بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة ببدء الدوام الرسمي فيها .وأشار بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه ، ان الوزارة ستقوم بسحب الإجازة الممنوحة للمدارس الاهلية ورياض الاطفال ومعاهد التقوية ، في حال مخالفتها للتعليمات الوزارية المنصوص […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوجه إدارات المدارس الأهلية بعدم مخالفة التعليمات بشأن دوام طُلابها المركز الخبري الوطني.

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