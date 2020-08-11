العمليات المشتركة: إجراءاتنا في المنافذ حققت نتائج كبيرة

2020/08/11 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها في المنافذ الحدودية حققت نتائج كبيرة.

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