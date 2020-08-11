تفجير يستهدف رتلا تابعا لقوات التحالف الأميركي في التاجي

2020/08/11 | 13:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الثلاثاء، ان تفجيرا استهدف رتلا تابعا لقوات التحالف الاميركي او ما يمسى بـ"التحالف الدولي" في منطقة التاجي...

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