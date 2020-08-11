الصجري : اذا كنا نريد انتخابات بدون خداع للشعب يجب توفير نظام البايومتري

2020/08/11 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- طالب عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين علي الصجري ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقول : اذا كنا نريد انتخابات بدون خداع للشعب يجب ان تتوفر جملة من الشروط في الانتخابات القادمة .وقال الصجري في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، يجب توفير نظام البايومتري […]

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