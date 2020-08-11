النفط يتجاوز حاجز الـ 45 دولار للبرميل

2020/08/11 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل انتعاش الطلب الآسيوي وبدعم من توقعات التحفيز الأميركي.ومع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً وتصاعد الأداء في سوق الأسهم أضاف خام برنت المزيد من السنتات إلى 45.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 11 وثلث بتوقيت بغداد.وارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بواقع 38 سنتا إلى 42.32 دولار […]

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