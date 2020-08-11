وثبة العقل الكبرى وانحطاط الانحطاط؟/3 - عبدالامير الركابي

2020/08/11 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي يحاول البعض الايهام بان ماتمر به المنطقة والعراق في مقدمتها، ومعه العالم، هو ممايمكن معالجته باستعمال الداء الذي اورثه، وتسبب فيه، من نوع الأفكار المنقولة عن الغرب ابان طوره الحديث المنقضي الى غير رجعه، ومايتصل بها من مشاريع الدول المدنيه، ودول المواطنه، وما الى ذلك من أنماط دول تعود للنموذج الغربي.



لا احد يقول من بين النفر "النظيف" من انحطاطيي الانحطاط، او يمكن ان يخطر له، ا ......





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