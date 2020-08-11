العراق يعلن عن الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر مع السعودية

2020/08/11 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي.وقالت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي عقد في مقر الهيئة اجتماعا تشاوريا مع مدير عام الهيئة العامة للجمارك والمدير العام لشركة النقل البري وبحضور مدير عام الدائرة الإدارية […]

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