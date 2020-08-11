بدءاً من الأسبوع المقبل.. متنبئ جوي يتوقع عودة ارتفاع درجات الحرارة

2020/08/11 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

توّقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في العراق حتى نهاية الأسبوع حالي والذي يليه.

وقال عطية في تدوينة أطلعت عليها (بغداد اليوم) إنه "درجة الحرارة في العراق، ستستمر في تسجيل معدلات منخفضة بنسبة 5 درجات عن شهر تموز الماضي، إلى نهاية الأسبوع الحالي".

وأضاف، أنه "انطلاقا من الأسبوع المقبل، ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ولكن دون المعدلات السابقة".

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بغداد اليوم-بغداد

هدد وزير التربية، علي حميد مخلف الدليمي، الثلاثاء (11 آب 2020)، بسحب الإجازة من المدارس الأهلية في حال الإيعاز لطلبتهم بالدوام.





وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدليمي وجه، إدارات المدارس الأهلية في ا

بغداد اليوم- بغداد

رجح وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الثلاثاء (11 آب 2020)، عدم إمكانية إجراء التعداد السكاني هذا العام، بسبب الظروف الصحية والمالية، التي يمر بها العراق، والعالم جراء جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط.

وقال بيان للوزارة تلقته

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عودة (451) اسرة نازحة بواقع (2,255) نازحا من مخيمات النزوح في محافظة ديالى الى مناطق سكناهم الاصلية في قرى شمال المقدادية ، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة.

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