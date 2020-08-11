الجمعيات الفلاحية في كربلاء تطالب باكمال معمل تنقية و تعفير البذور

2020/08/11 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء بضرورة معالجة معوقات استكمال معمل تنقية وتعفير البذور المتوقف منذ العام ٢٠١٤.وقال رئيس الاتحاد وليد حمد الكريطي في تصريح لـ/المعلومة/، انه “ناقشنا مع مدير زراعة كربلاء اهمية معالجة معوقات استكمال معمل تنقية وتعفير البذور الواقع في قضاء الجدول الغربي والذي ينفذ ضمن تخصيصات برنامج تنمية […]

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