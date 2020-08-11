تحدثت عن الإشارات الضوئية.. مرور الكرخ : مليون و 700 ألف سيارة فوق طاقة بغداد!

2020/08/11 | 13:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تحدثت مديرية مرور الكرخ اليوم الثلاثاء عن الزحامات الشديدة التي تشهدها العاصمة بغداد.وقال مدير مرور بغداد/الكرخ اللواء فارس عامر عبد الكريم إن “شوارع بغداد مصممة بواقع 300 ألف سيارة في حين أن عدد السيارات بعد العام 2003 أصبح ما يقارب المليونين”.وأشار عبد الكريم إلى توجه لتحديث الطرق وتطويرها في بغداد […]

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