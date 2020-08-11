أدوية سامراء تعلن استعدادها لإطلاق وجبة من الدواء الروسي

2020/08/11 | 13:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت شركة أدوية سامراء، استعدادها لإنتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي (فافيبيرافير Favipiravir) خلال الشهر الجاري.

أدوية سامراء: نحن بصدد إنتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي تخضع للدراسة والمتابعة لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين

وقال مدير عام الشركة عبدالحميد عبدالرحمن السالم في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الشركة بصدد إنتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي تخضع للدراسة والمتابعة لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين للتأكد من استقرارية ونجاح الدواء بما يضمن جاهزية الشركة للإنتاج الفعلي للدواء في حال قررت وزارة الصحة اعتماده كعلاج لمرضى كورونا".

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وأكد أن "الشركة تمتلك الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها لإنتاج أي دواء تحتاجه وزارة الصحة في علاج المصابين بفايروس كورونا أو مختلف الأمراض الأخرى بفاعلية عالية وأسعار مناسبة جدًا".

وأشار إلى أنه "سبق للشركة وإن قامت بإنتاج الأدوية المساعدة والداخلة ضمن بروتوكول العلاجات الخاصة بفايروس كورونا ومن بينها مستحضر (ازثرومايسين) والذي يستخدم كمضاد حيوي لعلاج الالتهاب البكتيري في الجهاز التنفسي حيث تم التبرع بكميات منه إلى وزارة الصحة وإنتاجه نمطيًا بكميات كبيرة تجاوزت الـ(300) ألف عبوة وتسويقها إلى القطاع الخاص لاستخدامها من قبل المصابين في الحجر المنزلي".

وأضاف أن "الشركة باشرت أيضًا بإنتاج فيتامين (C) وسيتم طرحه إلى الأسواق قريبًا بعد إكمال مستلزمات التعبئة فيما تستعد أيضًا لإنتاج الزنك من أجل توفير كافة الأدوية المساعدة المستخدمة في علاج الفايروس"، مبينًا أن "شركة أدوية سامراء استطاعت إحداث تغييرًا جذريًا وثورة في التعبئة والتغليف لكافة المستحضرات الدوائية التي تنتجها".

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