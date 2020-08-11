معهد واشنطن: الشعب العراقي يدفع ثمن النفوذ الإيراني غير المرغوب فيه

2020/08/11 | 13:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى معهد واشنطن أن الشعب العراقي يدفع ثمن النفوذ الإيراني غير المرغوب فيه، وأنه من الضروري أن تنأى بغداد عن النظام الإيراني.وقالت المحللة السياسية الأمنية في المعهد مايان كارلين ان سياسة إيران وتدخلها في شؤون العراق وسياسة ميليشياتها تسببت … Readmore

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