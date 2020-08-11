2020/08/11 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الثلاثاء، أنه وبسبب الخلافات الحادة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لم يتحدث الجانبين الى بعضهما منذ ما يقرب من 10 اشهر .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” ومع تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس لمعالجة جائحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سي ان ان: ترامب لم يتحدث مع رئيسة مجلس النواب منذ 10 اشهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سي ان ان: ترامب لم يتحدث مع رئيسة مجلس النواب منذ 10 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).