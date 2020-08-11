منظمة الصحة العالمية تؤكد على “تقييم صارم” للقاح الروسي ضد كورونا

2020/08/11 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علقت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء على إعلان روسيا إنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جسارفيتش: “نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح”.واستدرك المتحدث باسم المنظمة العالمية: “ولكن مرة أخرى يشمل التأهل المسبق […]

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