ريال مدريد يقترب من تجديد عقد “قلبه النابض”

2020/08/11 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن اقتراب مدافع وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، من تمديد عقده داخل قلعة “سانتياجو برنابيو”.وذكرت الصحيفة في عددها الصدار اليوم، انه “كانت هناك حالة من التردد في ريال مدريد ورئيسه، فلورنتينو بيريز، بشأن مدة العقد التي طلبها راموس، خوفًا من انخفاض مستواه الفني مع […]

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