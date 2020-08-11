موقع أمريكي يتوقعا صراعا عنيفا بين تركيا والعراق على مياه الشرب

2020/08/11 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع موقع “غلوبال فيلاج سبايس” الأمريكي نشوب صراعا عنيفا بين بين العراق وتركيا بشان مياه الشرب، مبينة ان السنوات المقبلة ستشهد حروبا عدة للسيطرة على مياه العذبة بدلا عن النفط.وقال الموقع، في تقرير إن شح المياه الصالحة للشرب ينذر بظهور موجة جديدة من الصراعات العالمية المستقبلية، التي ستسعى من خلالها دول العالم لاحتلال […]

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