تسعة منتجات جديدة منتظرة من “آبل”: آيفون 12 وشاحن لاسلكي لعدة هواتف!

2020/08/11 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعتزم شركة آبل الكشف عن 9 من منتجاتها الإلكترونية الجديدة خلال الحدث السنوي عام 2020.وأشارت تسريبات لمواقع متخصصة بالشؤون التقنية إلى أن الشركة ستعلن عن عدة أصناف من الأجهزة الذكية منها هواتف آيفون بفئاتها الجديدة وحواسب لوحية ومنتجات رقمية وإلكترونية أخرى.وستكون هواتف “آيفون-12” و”آيفون-12 برو”، “آيفون-12 برو ماكس”، والجيل السادس […]

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