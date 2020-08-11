2020/08/11 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل تحاول الحكومة اللبنانية الخروج من المأزق فى وضع لا يبدو فيه أن هناك مخرج فى الأفق! بشكل أدق ربما كان فعلا لا يوجد مخرج فى حدود الاختيارات التى تضع الحكومة فيها نفسها وبتركيبتها الحالية.



ولكن قبل موقف الحكومة، فلنستعرض أولا مظاهر الأزمة.المظهر المالى المتفجر للأزمة، على الأقل فى العامين الأخيرين، يتمثل فى عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات الحياتية الأساسية، بالذات الوقود والدقيق.



ازدا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثورة اللبنانية بين المخاطر والتحديات - محمد حسن خليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثورة اللبنانية بين المخاطر والتحديات - محمد حسن خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).