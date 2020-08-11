أميركا والبرازيل تسجلان قرابة 45% من مجمل إصابات كورونا في العالم

2020/08/11 | 14:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجل بلدان قرابة 45% من مجمل إصابات فيروس كورونا في العالم، التي بلغت 20 مليون إصابة مؤكدة، فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألف وفاة، وفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، بأكثر من […]

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