الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية

2020/08/11 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- احبطت احدى وحدات الجيش الأردني العاملة بالمنطقة العسكرية الشرقية للمملكة، اليوم، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية بأتجاه الأراضي الأردنية.وقال مصدر عسكري اردني مسؤول في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة أحدهم وتراجع باقي […]

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