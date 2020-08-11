نائب يطالب الكاظمي باختيار شخصية لمنصب أمين بغداد بعيداً عن التدخلات السياسية

2020/08/11 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الثلاثاء ، 11 آب، 2020، أن اختيار أمين العاصمة بغداد الجديد حصراً بيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعيداً عن التدخلات السياسية.

وقال الركابي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حسم ملف منصب أمين العاصمة الجديد مرتبط برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولا علاقة للكتل السياسية بذلك لا من قريب ولا من بعيد".

واضاف أن "الكاظمي مطالب باختيار الشخصية المناسبة، لأن منصب أمانة بغداد مهم جداً، من أجل تحسين واقع العاصمة، عبر اختيار شخصية قوية ومهنية وذو خبرة عالية"، مشددا على ضرورة أن "لا يسمح رئيس الوزراء للقوى السياسية بالتدخل لحسم هذا الملف والضغط عليه لترشيح شخصيات تابعة لها".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، قال الأربعاء، 05 آب، 2020، إن منصب أمين العاصمة "دسم"، وهذا ما يجعل الكتل السياسية تتصارع بينها من أجل الحصول عليه.

وقال المطلبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن وجود مزاد على منصب امين بغداد ليس لنا علم فيه، لكن هناك قوى سياسية تتنافس بشدة للحصول على هذا المنصب الدسم".

واضاف أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يستطيع اختيار شخصية مستقلة لمنصب أمين العاصمة، دون الرجوع الى القوى السياسية، خصوصاً بعد ان حدد موعد الانتخابات المبكرة"، مبينا أنه "يأمل من الكاظمي اختيار شخصية مناسبة للمنصب".

وكانت أمانة بغداد، قد نفت الأربعاء(29 تموز 2020)، انباء اقالة الأمين ذكرى علوش.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مطلع في الامانة قوله إن "علوش مستمرة بعملها وستبقى في منصبها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري".

وكان المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قدمه في (29 نيسان 2020)، إلى مجلس النواب العراقي، قد تضمن أن رئيس الوزراء يترأس أمانة بغداد، "لتذليل العقبات أمام إعمار بغداد في مدة قياسية".

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