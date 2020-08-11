2020/08/11 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء (11 آب 2020)، عن إطلاق منحة الرواد والابطال لشهر حزيران 2020.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها: ستطلق اليوم الثلاثاء 11-8-2020، منحة شهر حزيران للرياضيين الابطال والرواد عبر بطاقة الماستر كارد، وبامكان المشمولين استلام المنحة المالية من فروع مصرف الرافدين ومنافذ الدفع".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء (11 اب 2020)، أن راتب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يفوق رواتب لاعبي فريق أتلانتا الإيطالي بالكامل، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بغداد اليوم-متابعة

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مثخناً بإصاباته، لكنّ نجمه البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً الأربعاء لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي لشبونة.

في أولى مباريات ربع النهائ

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن النادي فشل في بيع النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا، الذي قضى منافسات الموسم الرياضي الأخير بين صفوف سيلتا فيجو، على سبيل الإعارة.

الصحيفة أوضحت أن "برشلونة حدد ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشباب والرياضة تطلق منحة الرواد والابطال لشهر حزيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشباب والرياضة تطلق منحة الرواد والابطال لشهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).