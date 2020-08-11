البورصة تنتعش في أول جلسة بعد عطلة عيد الاضحى

2020/08/11 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قفز مؤشر البورصة، الثلاثاء، في أول جلسة بعد عطلة عيد الاضحى بالتزامن مع رفع الحظر الشامل في العراق واعتماد الحظر الجزئي.

وأعلنت البورصة، أمس الاثنين، إن أول جلسة ستعقد في شهر آب الجاري ستكون اليوم الثلاثاء، عازيةً سبب تأخر عقد الى الجلسات الى "أسباب فنية تختص بإعادة تشغيل المنظومة الإلكترونية".

وأرتفع المؤشر بنسبة 4.04% بعد تداول 880،5 مليون سهم بقيمة 934,8 مليون دينار.

وبلغت عدد الاسهم المرتفعة 19 سهم تقدمها أسهم المصرف العراقي الاسلامي بـ10.00% وأسهم مصرف الشرق الاوسط 9.09%.

فيما بلغ عدد الاسهم المنخفضة ثلاثة أسهم تقدمها أسهم مصرف القابض بـ17.24% وأسهم فندق بغداد بـ1.96%.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين الاجانب 7 مليون سهم بقية 5 مليون دينار.

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