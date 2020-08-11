نصيف : يجب وضع اليد على متعلقات وزير الكهرباء السابق ومنعه من السفر

2020/08/11 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أشادت النائبة عالية نصيف بالإجراءات الحكومية بشأن إخلاء الدور التي يشغلها الوزراء والمسؤولون السابقون، مبينة أن الأجدر بوزير الكهرباء السابق أن يسلم نفسه للقضاء على خلفية الدعاوى المرفوعة ضده بدلا من الاعتراض على طرده من احد عقارات الدولة .وقالت نصيف في بيان اليوم :” بعد أن طالبنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية […]

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