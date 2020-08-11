بومبيو يستبق نتائج التحقيقات ويعلن البراءة لنفسه من مخالفة بيع الاسلحة للسعودية والامارات

2020/08/11 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع الجزيرة الانكليزي، الثلاثاء، بأن مكتب وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اعلن عن براءته من ارتكاب مخالفات قانونية في الموافقة على صفقة بيع بقيمة 8.1 مليار دولار من الاسلحة الى السعودية والامارات ، على الرغم من ان نتائج التحقيق الداخلي في الصفقة لم تصدر بعد .وذكر التقرير الذي ترجمته […]

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