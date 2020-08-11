2020/08/11 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … وجه وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، إدارات المدارس الأهلية في المحافظات كافة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة ببدء الدوام الرسمي فيها.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ان “الوزارة ستقوم بسحب الإجازة الممنوحة للمدارس الاهلية ورياض الاطفال ومعاهد التقوية، في حال مخالفتها للتعليمات الوزارية المنصوص عليها، والايعاز الى طلبتها بالدوام او […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تهدد إدارات المدارس الأهلية بالمحافظات بسحب الإجازة الممنوحة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تهدد إدارات المدارس الأهلية بالمحافظات بسحب الإجازة الممنوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).