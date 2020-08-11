تصدر قائمة ضمت 30 دولة .. العراق يستورد البان من إيران بنحو 76 مليون دولار خلال 4 اشهر

2020/08/11 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية عن تصدير 153.7 مليون دولار من منتجات الألبان لـ 30 بلدا في غضون 4 شهور ماضية فترة 20 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2020.وأوضح المتحدث “روح الله لطيفي” في تصريح اليوم الثلاثاء، بأن حجم الصادرات سجل 152 الفا و514 طنا من أصناف منتجات الالبان.وأشار الى أن ورغم المشاكل […]

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