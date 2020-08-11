الجواهري: لا يمكن الاستغناء مطلقا عن الغاز والكهرباء من إيران

2020/08/11 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، الثلاثاء، عدم امكانية استغناء العراق عن شراء الغاز الايراني والكهرباء في حال وجود ربط مع الخليج، مبينا ان التوجه نحو شركة سيمنس يسهم في انهاء ازمة الكهرباء الى الابد.وقال الجواهري في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحديث عن امكانية استغناء العراق من كهرباء وغاز ايران بعد الربط الخليجي العراقي غير […]

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