2020/08/11 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق، رفضه المشاركة في اجتماع للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الخاص بإختيار المديرين العامين فيها.

ووجه مدير الفريق وكبير مستشاري الأمم المتحدة للانتخابات في العراق امير أراين، كتابا الى رئيس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف، أوضح من خلاله عدم قدرة البعثة على المشاركة في الاجتماع، بسبب عدم قيام المفوضية بدعوتها للمشاركة في إجراءات تعيين المديرين العامين منذ البداية، مؤكدا عدم إمكانية مصادقة البعثة على عملية لم تشارك فيها بالكامل، فيما جدد المسؤول الاممي التزام البعثة بمساعدة المفوضية في تحقيق المعايير الدولية لإدارة الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق الاممي للمساعدة الانتخابية يرفض المشاركة باجتماع لمفوضية الانتخابات لعدم إشراكه بالإجراءات باكراً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق الاممي للمساعدة الانتخابية يرفض المشاركة باجتماع لمفوضية الانتخابات لعدم إشراكه بالإجراءات باكراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).