الوائلي: ايرادات المنافذ الحدودية للنصف الاول من عام 2020 بلغت 537 مليار دينار

2020/08/11 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن حجم ايرادات المنافذ للنصف الاول من عام الفين وعشرين.

وأكد رئيس الهيأة، عمر الوائلي في تصريح صحفي، أن ايرادات المنافذ الحدودية للنصف الاول من عام الفين وعشرين بلغت نحو خمسمئة وسبعة وثلاثين مليار دينار عراقي بالرغم من اغلاق اغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الوائلي، أن خطوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص قوة حماية لكل منفذ حدودي، مهمة في توفير البيئة الامنة لموظفي الدوائر العاملة بالمنفذ لأداء مهامهم بدون ضغط او تخوف.

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