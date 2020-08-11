الإعلام الأمني: انفجار عبوة ناسفة على رتل في التاجي خلف حرق حاوية على إحدى العجلات

2020/08/11 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر المجاميع المسلحة باستهداف المصالح الغربية في العراق..



وتتجدد تلك الهجمات بالتزامن مع قرب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن.

وفي هذا الإطار أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في قضاء التاجي شمالي العاصمة بغداد..



مشيرة الى أن الانفجار، أدى إلى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل.

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