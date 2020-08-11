الكمارك : ضبط حاوية جبس بطاطا ممنوع من الاستيراد لحماية المنتج المحلي

2020/08/11 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء، عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي من ضبط حاوية حجم (٤٠) قدماً تحتوي جبس البطاطا ممنوع من الاستيراد لحماية المنتج المحلي مستورد خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .واضافت في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون […]

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