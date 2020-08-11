بالفيديو: ابنة بوتين تتلقى حقنة اللقاح الروسي الخاص بكورونا

2020/08/11 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر مقطع فيديو لابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهي تتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا المنتج في بلادها.وكان بوتين أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا وقال إن ابنته حقنت باللقاح قبل ظهور مقطع الفيديو.لمشاهدة الفيديو : اضغط هنا وعلقت منظمة الصحة العالمية […]

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